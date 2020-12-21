حلت منى السابر، والدة الفنانة البحرينة الشابة حلا الترك، ضيفة على الاعلامية الكويتية مي العيدان في حلقة جديدة من برنامجها “كشف حساب” للحديث عن أزمتها التي تعيشها بعد القضية المرفوعة ضدها في القضاء البحريني من قبل ابنتها.

وقد نشرت مي العيدان مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، للتشويق للحلقة حيث ظهرت منى السابر وهي توجه الشكر الى الاعلامية الكويتية على استضافتها لها.

وقالت منى السابر: “استنوي في حلقة مع مي العيدان الحلقة كانت كثير حلوة في كشف حسان اللقاء كان كثير حلو وشكرا استاذة مي على الاستضافة هذه فعلا طلعت وايد اشياء من قلبي”.

يذكر أن منى السابر، وحلا الترك، شغلتا الرأي العام مؤخرا بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني، وهو ما نفته الأخيرة. وبينما تضامن عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع مع السابر،

تعرضت حلا الترك خلال الأيام القليلة الماضية لحملة هجوم واسعة واتهمت بأنها عاقة لوالدتها بعد أن رفعت عليها قضية في المحكمة. على الجانب الآخر خرجت حلا الترك، للرد على حملة الهجوم التي تعرضت لها وتقول إنها تعرضت للظلم ولم تعد تتحمل التجريح ولم ترفع قضية على والدتها والموضوع أكبر منها.