سخرت الفنانة المصرية منى زكى، من الفيديو الذي نشره زوجها أحمد حلمى أثناء محاولته تقطيع”كيكة” قام بتحضيرها بطريقة كوميدية مستعينا بعدد من الادوات بسبب صلابتها.

وقالت منى زكي، خلال خلال استضافتها بصحبة الفنان محمد فراج فى برنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة “سي بي سي”، “أنا كل لما أسيب البيت ببقى قلقانة جدا وبيعمل كمية أهدار للدقيق والموارد فى البيت مش طبيعية.

وأضافت منى زكي : “أحمد حلمى مش بيعرف يعمل أى أكل ولا حتى بيضة مسلوقة غير سد الحنك بس ومامتى اللى علمتهوله”.

كما تحدثت منى زكي خلال اللقاء عن اولادها، قائلة: “ربنا رزقنى بـ3 أطفال كفاية عليا، وأنا ولادى لما بطلب منهم حاجة بيساعدونى وأنما الحاجات اللى تخصهم مش بيعملوها أوى، ماعدا الصغير بلطجى رسمى”.

وأضافت منى زكى: “أنا بحب أزرع جدا وكل الأطفال بتحب كده برده فكان ولادى بيساعدونى عادى ولو أن فى ناس اتضايفت منى وبيقولو بتشغل ولادها”.

وتابعت: “أنا أم شديدة وشوية حازمة وخليت بنتى تعمل كل حد من ولادى يعمل حاجته لنفسه، بس برده زى ما قلت ما عدا الأخرانى عشان لو لقيتوه بيهزقنى، ومش عارف أعمل عليه كنترول خلاص، وطاقتى خلصت مع اللى قبله”.