شاهد.. منى زكي كادت ان تقع في مهرجان الجونة: “ربنا ستر”!

على الرغم من أن كاميرات حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي لم تلتقط اللحظة التي كادت أن تسقط فيها الممثلة منى زكي، لكنها فضلت أن تشارك جمهورها بها.

نشرت منى زكي عبر حسابها على انستغرام فيديو لها خلال دخولها إلى المسرح برفقة مجموعة الفنانين المشاركين في أغنية “العالم جونة” الأغنية الرسمية للدور الثانية للمهرجان.

ظهرت منى تدخل إلى المسرح بحماس كبير، وللحظة كادت أن تسقط لولا أنها تداركت الموقف واستعادت توازنها.

وعلقت منى زكي على الفيديو قائلة: “كونتشي هاقع😂😂بس ربنا ستر”.