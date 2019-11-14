شاهد.. من الفنانة التي صرحت ان “عادل امام باسني اكثر من زوجي”؟

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة المصرية لبلبة، واسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، وأطلق عليها”لبلبة” لتعدد مواهبها في التمثيل والتقليد والرقص والغناء.

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بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة من عمرها، واستطاعت الطفلة الصغيرة جذب أنظار المخرجين إليها لموهبتها المتميزة.

تزوجت الفنانة لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها 17 عامًا، واستمر زواج الفنانة لبلبة والفنان حسن يوسف أكثر من 9 سنوات، بعد قصة حب كبيرة، وكان طلاقهم بسبب قبلة بين لبلبة والفنان حسين فهمي خلال أحداث فيلم “بنت بديعة”، ما جعل حسن يوسف يرفض هذا الأمر وأصر على طلاقها، ولم تتزوج لبلبة بعدها حتى الآن.

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واشتهرت لبلبة بقبلاتها الجريئة في الأفلام مع عادل إمام، وخلال حوار لبلبة في برنامج ” أنا والعسل” مع نيشان، ” قالت الفنانة لبلبة إن الفنان عادل إمام قبلها أكثر من زوجها، وقالت” عادل إمام باسني كتير.. انا لو متجوزة جوزى مش هيبوسني كدة”.