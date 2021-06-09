حلت الفنانة المصرية ليلى علوى ضيفة على الاعلامية لميس الحديدي في حلقة الامس من برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “اون” حيث تحدثت عن عدد من المواضيع الفنية والشخصية.

وقالت ليلى علوي، خلال اللقاء، تعليقا على صورة جمعتها بالقنان الراحل أحمد زكي “أحمد زكي من اعظم ممثلي مصر بالنسبة لي لا يعوض نمبر وان”.

وبعد ان عددت بعض الاعمال التي جمعتها به، قالت ليلى علوي “طيب وكريم الله يرحمه وبحس بالغلبان وبحس بالممثل اللي قدامه ومش أناني”.

من ناحية أخرى، تحدثت ليلى علوي عن تاثير السوشيال ميديا على حياة الفنان ومدى تاثير التريند على جودة الفنان، خاصة فى الفنانات قالت ليلى علوى: “أنا بحب السوشيال ميديا بطريقتى، أنا يعنى لما بشوف فستان حلو أو حاجة حلوة بتعجبنى لكن مقتنعة إن ده مالوش دعوة بالممثل أو المطرب”.

ورداً على سؤال لميس الحديدى حول أن الجيل الجديد من الفنانين والفنانات تحولت السوشيال ميديا بالنسبة لهم لعرض أزياء تخص الملابس والشنط وغيرها قالت: “يعنى موجودة الظاهرة بس فى ناس فى الجيل الجديد شاطرين وملفتين للنظر”.

وأشادت علوى بالفنان الشاب أدم الشرقاوى الذى ظهر فى مسلسل لعبة نيوتن قائلة: “مش معقول كان تلقائى هايل وطبيعى جداً”.

وأجابت ليلى علوى على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته لها قائلة: “حاسة إن فيه تغيير فى الوسط الفنى فى الناس”، موجهة رسالة لوم قائلة: ” بدون زعل.. أنا شخصياً كفنانة ماعرفش أنام مستريحة إلا وشغلى اليوم التانى جاهز زى أيام المدرسة بنعمل الواجب وغير ذلك”.