شيع ظهر اليوم السبت جثمان الفنان المصري ” حسن حسني ” إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة على طريق الفيوم بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد مستشفى دار الفؤاد التي وافته المنية بها .

وشهدت جنازة الفنان الراحل غياب واضح وكبير لنجوم الفن وهو الأمر الذي علق عليه الفنان ” سعد الصغير ” .

فهاجم سعد الصغير الفنانين المصريين في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلا عن سبب غيابهم عن حضور الجنازة معبرا عن حزنه من هذا الأمر على الرغم من أن حسن حسني كان من أطيب الفنانين على الساحة الفنية .

فقال : ” الناس اللي قاعدة ومجتش لو انتي مع الإجراءات الكورونا هتجيلك هتجيلك ولوبتخاف من الكورونا هتجيلك .. أنا مستغرب ومش عايز اتكلم علشان الناس هتزعل ” .

وتابع : ” مش عارف فين الفنانين بجد عم حسن كان أطيب حد .. مش عايز تيجي تاخد ثواب وإنت لو نيتك سليمة ونازل وبتعمل لله عمر ربنا ما هيضرك ” .