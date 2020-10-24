أقيمت، مساء امس الجمعة، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، ومشاركتها مع جمهورهم

وكان من ابرز المشاهد في حفل الافتتاح، فشل النجوم في الالتزام بارتداء “الكمامات” بالرغم من اهتمام إدارة المهرجان بالإجراءات الاحترازية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

فقد لاحظ المتابعون تجاهل قطاع كبير من النجوم والنجمات لارتداء الأقنعة الطبية، أو الإمساك بها دون ارتدائها، إلا إن هناك عدد قليل فقط التزم بارتداء الكمامة لحظة دخولهم إلى مقر الاحتفال، ومن بينهم كريم قاسم وسمير صبري ورانيا يوسف وبشرى وأروى جودة، لكن بعضهم قام بخلعها في أثناء التقاط الصور التذكارية.

كما أن بعض النجوم أهملوا فكرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الأساس، وظهر ذلك في الفيديوهات والصور التي نشرها بعض الحضور لكواليس تحضيراتهم لحفل الافتتاح، حث ظهر تزاحمهم بشكل كبير في أماكن مغلقة