عبر الفنان السعودي مهند الحمدي عن استغرابه من عالم السوشيال الميديا وخاصة السناب شات كما علق على تصريح الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن بأنها “ملت من الفلوس”.

وظهر مهند الحمدي في مقطع فيديو نشره عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “وش سالفة السناب شات يطلعلي ناس في الاكسبلور غريبة الاطوار كلهم حاطين صور غريبة “.

كما رد على الكويتية فاطمة المؤمن دون يسميها قائلا “واللي يقول مليت من الفلوس الناس صار عندها هوس شلون يعني كلنا نبغى نكون في احلى شكل وعندنا مليارات بس ما نقول كده انتوا من وين جاينن انتوا من كوكب الارض؟”.

وتابع “كيف تقولين انك مليتي من الفوس؟ بيل غيتس ثروته 65 مليار وايلون ماسك ثالث اغنى رجل في العالم ما يتجرأ يقول كده اصلا ويقول انا انام تحت المكتب مرات لأن ما عندي وقت ارجع البيت يمكن بالغ بس شوفوا كيف الاحترام للناس”.

واضاف: “انت سوري يعني تسوين دعايات سناب شات وتقولين مليتي من الفلوس كلنا نحب الفلوس انا اكثر واحد في الدنيا احب الفلوس المال والبنون زينة الحياة بس ما نقول كده يعني”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤم قد كشفت، أن دخلها الشهري يتراوح ما بين 50 إلى 70 ألف دينار كويتي، لافتة إلى أن أي بلوغر أو مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي يحقق هذا الكم من الأرباح تقريباً.

كما لفتت فاطمة المؤمن إلى أنها مصابة بالملل من كثرة الفلوس لأنها تجعل مع الوقت كل شيء عادي بالنسبة للإنسان، كما أن حصولها على الكثير من الهدايا جعلها تفقد لذة شراء أشياء جديدة لأنها تمتلك تقريباً كل شيء.