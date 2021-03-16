شاركت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو طريف جمعها بزوحها اللبناني خالد عز اثناء قيامهم بتحدي التوازن.

وظهرت مهيرة في الفيديو وهي تنفذ مقلباً بزوجها من خلال إشراكه في هذا التحدي الذي يعتمد على القوة البدنية العالية والقدرة على التوازن والذي أظهر أن النساء أكثر قدرة على تنفيذه من الرجال.

وعلقت مهيرة على الفيديو كاتبة: “قررنا نسوي تحدي التوازن .. مين برأيكم فاز؟ شوفوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا شو نسيت ”.



وبعد فشل زوجها في تنفيذ التحدي وسقوطه على الأرض، انهارت الإعلامية بالضحك ولكنها أدركت لاحقاً أنها لم تضع وسادة تحت وجهه لتحميه من الإصابة بعد السقوط.



وقد اثارت الفيديو تفاعلا واسعا من متابعي مهيرة عبدالعزيز حيث اشار الكثير من متابعيها ان سبب سقوط زوجها كانت بسبب وضعية جلوسه حيث قال احدهم “لا في غش بموضوع انتي جلسة عركبك لهيك ما وقعتي في حين هو مستوي مع الارض لهيك انبطح ”.

تجدر الإشارة إلى أن مهيرة تقدم حالياً الموسم التاسع من برنامج “أمير الشعراء” الذى تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على مسرح شاطئ الراحة.