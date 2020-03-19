شاهد.. موجة سخرية من شمس الكويتية بعد وصفها “ماء الفضة” لمقاومة الفيروسات

أثارت الفنانة شمس الكويتية موجة من السخرية بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن منتج طبيعي لمقاومة الفيروسات.

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وقالت شمس: “ماء الفضة هو ثاني مضاد حيوي ربي سبحانه خلفه الفيروس ما يقدر يخش فيه”.

ودعت شمس مشاهديها الى تقوية رئتهم وتنطيفها وتعقيمها، حسب قولها، قائلة: “الفيروسات تعيش في البيئة الحامضية او البيئة المعفنة التي فيها عفن او فيها ظلام وعتمة”.

وقد تلقت شمس عددا من التلعيقات الساخرة حيث كتب احدهم: “خلك في الهز واتركي اللي ما لك شغل فيه” فيما قال اخر: “العالم كلها صاروا دكاتره الكل يفتي من جيبه”.