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شاهد.. موجة سخرية من شمس الكويتية بعد وصفها “ماء الفضة” لمقاومة الفيروسات

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شمس الكويتية

شمس الكويتية

أثارت الفنانة شمس الكويتية موجة من السخرية بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن منتج طبيعي لمقاومة الفيروسات.

وقالت شمس: “ماء الفضة هو ثاني مضاد حيوي ربي سبحانه خلفه الفيروس ما يقدر يخش فيه”.

ودعت شمس مشاهديها الى تقوية رئتهم وتنطيفها وتعقيمها، حسب قولها، قائلة: “الفيروسات تعيش في البيئة الحامضية او البيئة المعفنة التي فيها عفن او فيها ظلام وعتمة”.

وقد تلقت شمس عددا من التلعيقات الساخرة حيث كتب احدهم: “خلك في الهز واتركي اللي ما لك شغل فيه” فيما قال اخر: “العالم كلها صاروا دكاتره الكل يفتي من جيبه”.

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