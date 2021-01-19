تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عارضة الأزياء السعودية الشهيرة باسم “مودل روز” وهي ترقص بطريقة غريبة في احدى محطات الوقود.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي تقف خارج السيارة بينما كان احدهم يصورها من الداخل وهي ترقص على انغام اغنية “أنا والشوق” للفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وقد اثار الفيديو استهجان الكثيرين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “فشلتا جدام الاجانب انا اقول مالت اصلا يضحكون عليها الاجانب” و “عندما لا يكون لديك محتوى” و”واضح شاربه حشيش” و “هذي دوم مطلعه بطنها”.

يذكر ان مودل روز دائما ما تثير الجدل بإطلالاتها وحركاتها الجرئية وكانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بشورت قصير جدا اشبه بالملابس الداخلية.