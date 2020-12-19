ظهرت الفاشينيستا السعودية مودل روز في مقطع فيديو غاضبة بسبب ما وصفته بـ “الغدر والطعن في الظهر من اقرب الناس” في إشارة على مايبدو الى الخلاف مع احدى صديقاتها المقربات.

وقالت مودل روز ردا على سؤال “الفترة هذه تعرضت فيها للغدر والطعن في الظهر من أقرب الناس لي وكل شيء ممكن تتوقعونه ومن أقرب الناس لي فما رح اتكلم عنه وما حد يستاهل اصلا اني اطلع واتكلم عنه في سناب الموضوع منتهي ما حد يقدر يأثر علي”.

واضافت مودل روز: “الحمدلله نجاحي مستمر الحمدلله حب الناس والمتابعين مستمر والحمدلله انا انسانة قوية وما حد يقدر يكسرني لو اش ما كان فأتمنى ما حد يسألني عن أي شيء”.

وبحسب ناشطين فإن مودل روز بقصدت بكلامها صديقتها منار عزيز التي نشرت بدورها مقطع فيديو ردت فيه عليها بالقول: “انا شايفة ناس كذابة بس مش بهالاداء”.

وتابعت “معقولة ولا بني ادمة صاحبتيها في حياتك بقيت معاك يعني كل الناس غلط وانت الوحيدة اللي صح”.