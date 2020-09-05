انضمت المودل العراقية شمس الى قائمة المشاهير الذين ظهروا في فيديوهات وهم يرقصون على احدث اغاني الفنان الاماراتي حسني الجسمي “بالبنط العريض”,

وظهرت مودل شمس، في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تجلس على الارض مرتدية بنطال جينز وقميص باللون البرتقالي وهي تتمايل على انغام الاغنية التي تقول كلماتها “لقيت الطبطبة”.

يذكر أن أغنية بالبنط العريض، لـ حسين الجسمى، قد حققت نجاحًا كبيرا، منذ طرحها منتصف الشهر الماضى، عبر قناة الفنان الرسمية على يوتيوب حيث كسرت حاجز الـ 63 مليون مشاهدة، فى وقت قصير، نظرًا لقوة ألحانها، وكلماتها.