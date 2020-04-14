خرجت الفاشينيستا السعودية “مودل روز” عن صمتها وأجابت عن التساؤلات حول الشخص الذي يظهر معها بشكل دائم في الفيديوهات الخاصة بتمارين الرياضة.

وظهرت روز في بث مباشر مع هذا الشخص الذي كان يرتدي الملابس الداخلية قائلة انها ستجيب على السؤال الذي يتكرر منذ ايام قارئة السؤال: “مين هذا الانسان الذي معك” لتسأله باللغة الانكليزية: “من أنت؟ هل انت زوجي؟ هل انت حبيبي؟ ” ليرد بالنفي.

وبعد أن سألته مرة اخرى “من انت؟” أجاب بدلع انه مثلي الجنس ويحب فقط الرجال.

وبعد هذا الجواب، قالت روز: “اعتبروه صديقتي وليس صديقي يعني لا هو زوجي ولا حبيبي”.

كما أكدت روز أنها لا تسكن معه، بل لوحدها، وإنما يجتمعان مع بعضهما بشكل دائم مثل الآخرين.