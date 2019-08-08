شاهد.. موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

بدأت الموسيقية عازفة الكمان أوبيلا غاونا من أمريكا الشمالية العزف على الكمان وهي في سن السادسة من عمرها، وشاركت غاونا في العديد من المناسبات المهمه من ضمنها العزف مع فرقة سان فرانسيسكو السيمفونية الجديدة وكانت أصغر عازف للكمان ورئيس أول الفربق، وبدأت غاونا العزف للأغاني العربية عندما سمعت فيها الموسيقى العربية بمحض الصدفه وقد كانت غاونا ترفع أحد مقاطع عزفها على يوتيوب حينها لفت إنتباهاه مقطع لموسيقى عربية وعشقتها منذ أول مرة،



وذكرت العازفة غاونا أن سبب إهتمامها بالفانين العرب أن الموسيقى العربية قريبة جداً من الموسيقى اللاتينية، وعندما عزفت غاونا الموسيقى العربيه أثارت إعجاب الكثير من المتابعين العرب على مواقع التواصل الإجتماعي الذين إنهالوا عليها ودعموها، مما جعل غاونا تتحمس لتعلم الثقافة العربية ومن ثم تعلم الثقافه الإسلامية، وقررت حينها إعتناق الديانة الإسلامية وعلقت قائله “أنا أحب الديانة الإسلامية كثيراً أنها رائعة ” ويشار إلى أن عازفة الكمان لوبيلا غاونا ، تقوم بنشر فيديوهات قصيرة من عزفها على الكمان لفنانين عرب، أبرزهم فيروز، ومحمد عبده، لتستقطب المتابعين العرب والتعليقات التي تشيد بحضورها الموسيقي.