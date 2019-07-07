الصفحة الرئيسية فن شاهد .. ميار الغيطي تحتفل بخطوبتها

شاهد .. ميار الغيطي تحتفل بخطوبتها

بواسطة -
0 50

احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي بخطوبتها يوم الجمعة الماضية على المهندس ” شريف العالمي ” في حفل أقيم في منزل العروس وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين .

وحرص الفنان ” إدوارد ” على حضور حفل الخطوبة كما قام بتقديم التهنئة لميار الغيطي عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

حيث قام بنشر صورا له مع ميار معلقا : ” ألف مبروك الخطوبة ميار الغيطي ” .

كما حضر عددا من الفنانات حفل الخطوبة من بينهن : مي سليم وأمل رزق ودانا حمدان .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الف مبروك الخطوبة #ميار_الغيطي @mayarelghity_official

A post shared by Edward (@edwardfouad) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.