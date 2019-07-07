شاهد .. ميار الغيطي تحتفل بخطوبتها

احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي بخطوبتها يوم الجمعة الماضية على المهندس ” شريف العالمي ” في حفل أقيم في منزل العروس وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين .

وحرص الفنان ” إدوارد ” على حضور حفل الخطوبة كما قام بتقديم التهنئة لميار الغيطي عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

حيث قام بنشر صورا له مع ميار معلقا : ” ألف مبروك الخطوبة ميار الغيطي ” .

كما حضر عددا من الفنانات حفل الخطوبة من بينهن : مي سليم وأمل رزق ودانا حمدان .