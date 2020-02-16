شاهد.. ميريام فارس توقف حفلها في الامارات بسبب منع الرقص!

أحيت الفنانة اللبنانية “ميريام فارس” حفلا غنائياً بمناسبة الفلانتاين بواحد من أفخم الفنادق في الإمارات.

وأشعلت ميريام التي غنت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة ضمن تفاعل جماهيري الحفل بحركاتها الراقصة كما طلبت من الجمهور أن يشاركها الرقص كما اعتادت أن تفعل في معظم حفلاتها.

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هذا وقد اوقفت ميريام فارس الحفل لبضعة ثواني بعد ان اخبرتها فتاة من الجمهور بان رجال الامن منعوا الجمهور من الرقص. وبعد ان تأكدت ميريام بنفسها بأن الرقص مسموح طلبت من الفرقة ان تواصل “الدبكة” و من الجمهور ان يواصل الرقص ثم من ادارة التنظيم ان يبعدوا رجل الامن من امام المسرح.