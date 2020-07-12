وجهت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك تحذيرا الى الفتيات كاشفة عن محاولة ابتزازها بصور عارية بحجة تصوير احد الاعلانات.

وظهرت ميريام كلينك بالبكيني، في فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “هذا الفيديو لكل البنات على الانستغرام او السوشيال ميديا يلي بيطلبوا منهم يصوروا دعايات انا صايرة شغلة معي في شخص من الهند قال لي في تصوير مجوهرات فطلب مني صور عارية وعمل وضعيات فرفضت واكتشفت ان هذا الشخص يبتز بنات بحجة تصوير اعلانات مجوهرات “.

وتابعت ميريام كلينك أنها سألته عن علاقة الصور العارية بالمجوهرات فأجابها انهم بالهند يضعون مجوهرات في البطن والصدر لتكتشف لاحقا انه يبتز البنات ويطلب منهن مبالغ مالية مؤكدة انها لم تقع في الفخ ولم ترسل له اي صورة.

وختمت ميريام كلينك كلامها بالقول: “بليز انتبهوا اذا حدا مين ما كان طلب منكم صور عارية ما تبعتوا لأن فيهم يبتزوكم ولما يكون في عن جد شغل ما بيطلبوا هيك صور”.