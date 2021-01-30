أثارت الفنانة المصرية، ميريهان حسين، الجدل عندما قارنت نفسها بياسمين صبري وقالت أنها أجمل منها

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي تصريحا لميريهان في لقاء تلفزيوني في برنامج “ليلة الخميس”، قبل أسبوع، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، والتي قالت فيه إنها أجمل من ياسمين صبري.

وجاء تصريح ميريهان حسين ضمن فقرة ألعاب في البرنامج وهي تضع قطعة بلاستيكية في فمها تعيقها عن الكلام ورداً على سؤال مقدمة البرنامج إن كانت هي أو ياسمين صبري الأجمل

ثم عادت ميريهان حسين في البرنامج لتضيف للمذيعة: “هل من الممكن أن أغير إجابتي، بمنظري هذا ياسمين صبري أجمل مني طبعا”.

وتباينت آراء المتابعين حول تصريح ميريهان حسين عن مواطنتها ياسمين صبري ما بين مؤيد ومعارض لكلامها، إذ يرى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي أن ياسمين صبري أجمل منها، وأن سبب تصريحها هذا هو غيرتها من زوجها رجل الأعمل المصري، أحمد أبو هشيمة.

وبرر فريق آخر موقف ميريهان حسين، وأكدوا أن تصريحها في البرنامج لا يخرج عن نطاق الدعابة، ولا يستحق كل ذلك الهجوم عليها.