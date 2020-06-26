علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على الخبر المتداول عن الغاء الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك متابعة بعضهما على انستغرام وحذفهما كل الصور التي تجمعهما مستبعدة ان يحصل انفصال بينهما سواءا فنيا او عاطفيا.

واتهمت مي العيدان كل من دنيا بطمة ومحمد الترك بفبركة خبر انفصالهما بهدف تصدر التريند قائلة: “هذه الزواجة بنيت على انقاض زواجة اخرى وأسرة سابقة وهو الزواج من منى السابر وأنا اعتقد لن يكون هناك طلاق لأن هي حامل وفي مرحلة نصف حملها فأعتقد ما في هذا الشيء واعتقد الموضوع بس حابين يرجعوا تريند والناس تتكلم خاصة انه في هذا التوقيت لا يوجد لها اي اعمال خاصة بعد اتهامها عدة قضايا في المغرب وخاصة قضية “حمزة مون بيبي””.

يذكر ان دنيا بطمة ومحمد الترك لم يعلقوا حتى الان على الاخبار التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل منذ عدة ايام عن خبر انفصالهما.