عبرت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن حزنها بسبب الأزمة التي ضجت بها وسائل الاعلام مؤخرا بين كل من الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر بسبب مبلغ مالي.

وقالت مي العيدان، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الخبر احزنها وتابعت “بنية بهذا العمر ترفع قضية على امها يعني الله يهدي النفوس الواحد ايش يقول”.

ثم ذكرت مي العيدان بحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي يقول “انت ومالك لأبيك” وتابعت “هذا مو بس يقتصر على الابو بل الابوين انت قطعة من لحمهم هما ربوكي كنت لحمة حمراء ولما صرت ادمي وقادر تفقه وتتحرك وتفكر ربوك علموك درسوك مشوك تذكر انك انت ما كنت تعرف تمشي”.

ثم وجهت كلامها الى حلا الترك قائلة “ما كنتي تعرفين تمشين امك كانت تسندك علشان ما تطيحين واذا طحتي قالت يوما بنتي “.

واضافت مي العيدان “انا البنية دي اعتبرها ضحية مجتمع لانها ما عاشت طفولة صح وما عاشت ولا شي صح”.

وشددت مي العيدان على اهمية الام وقالت لحلا “ما حتحسين بهذا الجرح غير ما تروح ساعتها ستمنين ترجع لو ثانية واحدة عشان تعوضينها وتقولين لها حقك علي اني جرحتك واذيتك يا ريتك ترجعين وتاخذي مو بس فلوسي تاخذين روحي”.

وكانت منى السابر قد خرجت في تصريحات جديدة يوم السبت قالت فيها: “حلا كفاية صمت وهدول الكلمتين اللي بتطلعوا تحكوها إنو هي خايفة تتكلم ولا شي.. بس أنا بقولها يا حلا أنا بظهرك وأنا معاكي حتى لو رفعتي علي قضية أو حتى لو ترفعين عشر قضايا”.

وتابعت السابر قائلة: “لا تلوميني أنا بالنهاية أم ولازم أتعامل معاهم بنفس الأسلوب فمن فضلك حلا أنا أقدر أنها تعبانة وأنا ما ألومها حلا مضغوطة نفسيا وأنا متأكدة مليون بالمية لأن أنا قاعدة أشوف مو هي بنتي اللي أنا بعرفها”.

كما شوقت المتابعين لها معرفة قصة القضية، فقالت :”إن شاء الله باللايف الجاي راح أقولكم وايد أشياء لأن هذه عائلة تحب تفرق عائلة تحب الخراب عائلة تحب الدمار فأنا برجع بعدين بسوي لايف معاكم وبقول لكم السالفة”.

وعن حديثها عن العائلة دون أن تحدد من تقصد تكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تقصد عائلة محمد الترك بسبب الخلاف الدائم بينهما.