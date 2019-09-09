شاهد.. مي العيدان ترد على دموع تحسين: “انت من فصيلة الحشريين”!

شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما جديدا على الفنانة العراقية دموع تحسين، نجمة برنامج ذا فويس The Voice، في موسمه الماضي.

وقالت مي العيدان في فيديو جديد ان دموع تحسين نسيت دعمها لها قائلة “اعتقد انك نسيتي او نسيتي اي شيء ايجابي سويناه من اجلك مو مغصوبين ومو مجبورين وما في شيء يجبرنا ان ندعم احد الا يكون صاحب موهبة” وتابعت “انت صاحبة موهبة بس للاسف مو انت صاحبة شخصية”.

كما اتهمتها بالتدخل في اشياء لا تخصها كموضوع شهاب قائلة “انت شو دخلك لا انت عايشة ف يالكويت ولا انت كويتية شوخصك في موضوع كويتي شخص ينتحل شخصية كويتي ” وتابعت “قعديه عندك في العراق او الاردن ودعميه وقولي له انت فخر العراق والاردن”.

واضافت مي العيدان “عشان اثبت لك انك من فصيلة اسمها الحشريين موضوع مو خصني بيه دشيت موضوع مو تاع بلدي دشيت”.

وبررت مي العيدان ذهابها الى ايران بالقول ان اطبائهم احسن حتى من اللبنانيين متابعة “ما انت اساسا دموع الشخصية التي انا ابررها”.