شاهد… مي العيدان تشيد بـ سما المصري: “مو هينة”!

اشادت الاعلامية الكويتية مي العيدان بالفنانة سما المصري قائلة انها انسانة مثقفة وواعية ومحاورة جيدة.

كلام مي العيدان جاء تعليقا على حلقة سما المصري في برنامج “قطعوا الرجالة” مع الاعلامية راغدة شلهوب وقالت “سما انسانة مثقفة جدا انا ما انشغل بالفيديو الذي طلعت فيه عند الابراج انا اتكلم عن بنية عندها ثقافة وادراك ومحاورة جيدة مو هينة”.

بدورها علقت سما على كلام مي العيدان، وذلك عبر حسابها على انستغرام، وقالت: “شكرا للاعلاميه الكويتيه/مي العيدان علي رأيها في حلقتي ببرنامج ((قطعوا الرجاله)) مع الاعلاميه راغده شلهوب الذي أذيع علي قناه النهار من قبل….وعندك حق يااستاذه مي موضوع ريم البارودي وأحمد سعد بقي ممل جدا في الاعلام ياريت ياريم لما تطلعي تاني تشوفي حاجه تانيه تتكلمي فيها.. سيبي الراجل مبسوط مع مراته سميه الخشاب مش موال هو…بس معلش معندكيش حاجه تانيه تتكلمي فيها لو عندك برجين ذيي كان زمان كل البرامج طلبتك للحديث عن جمال وحلاوه وشقاوه البرجين…نيهاا”.