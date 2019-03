شاهد… مي العيدان تشيد بـ سما المصري: “مو هينة”!

View this post on Instagram

شكرا للاعلاميه الكويتيه/مي العيدان علي رأيها في حلقتي ببرنامج ((قطعوا الرجاله)) مع الاعلاميه راغده شلهوب الذي أذيع علي قناه النهار من قبل….وعندك حق يااستاذه مي موضوع ريم البارودي وأحمد سعد بقي ممل جدا في الاعلام ياريت ياريم لما تطلعي تاني تشوفي حاجه تانيه تتكلمي فيها.. سيبي الراجل مبسوط مع مراته سميه الخشاب مش موال هو…بس معلش معندكيش حاجه تانيه تتكلمي فيها لو عندك برجين ذيي كان زمان كل البرامج طلبتك للحديث عن جمال وحلاوه وشقاوه البرجين…نيهااااا 😂😂😂😂