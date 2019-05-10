شاهد مي العيدان تفضح فرح الهادي.. والسبب؟!

نشرت الإعلامية مي العيدان على حسابها على تطبيق “إنستغرام”، فيديو تمّ تسجيله أثناء حلول الفنانة فرح الهادي ضيفة على برنامج “ممكن نتعرف أكثر؟”، الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على أثير إذاعة “مارينا FM”، وخلال الحلقة طلب مقدم البرنامج من فرح الاتصال بحماتها شيماء علي، والتعبير عن اشتياقها إليها لنفي ما يشاع عن توتر في العلاقة بينهما، إلا أنها شعرت بالإحراج، وأعربت عن رغبتها في تجاوز هذا الأمر وقالت: Next (السؤال التالي)، وعلى الإثر هاجمتها العيدان من خلال التعليق، وكتبت: “فرح فرحان الهادي ترفض الاتصال على حماتها شيماء علي، عموماً بس للعلم شيماء مسوية لك بلوك من كل مكان فا حتى لو تتصلين راح يطلع مشغول، وخل كل واحد يعيش سعيد”، علماً أن الفيديو حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة مؤخراً، بعد ظهورها في فيديو معلنة إجراء عملية شدّ لوجهها، حيث بدت عاجزة عن الكلام بشكل طبيعي بسبب التخدير.