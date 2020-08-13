علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على خلاف مواطنتها الفنانة الهام الفضالة والفنانة البحرينية زهرة عرفاب على خلفية تصريح للاخيرة حول ازمة “غسيل الاموال” المتورط بها عدد من المشاهير.

وقالت مي العيدان، في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبة الهام الفضالة “للاسف هزيتي صورتك عند الجمهور والناس كانت واخده عنك فكرة انك الكلاس واللايدي العاقلة الراكزة”.

وتابعت مي العيدان: “لو زهرة عرفات جايبة سيرتك كنت انا اول واحدة اقف امامها لكن هي طلعت اتكلمت في شكل عام ما جابت اسم وقالت ان الفن يعيش عيشة كريمة ولكن لا يجيب الثراء الفاحش واليوم قضية غسيل الاموال وتضخم حسابات بعض المشاهير هذه قضية الساعة اي برنامج واي لقاء في جريدة واي شخص معروف يسألونه هذا السؤال”.

وأضافت “ما لها داعي الهام تطلعين العقود الحوار هذا ما يشبه الهام ما يشبهك انت وايد اعلى من كده”.

ووجهت مي العيدان اتهاما الى كل من الهام الفضالة وهيا الشعيبي بأنهن يكنون الضغينة الى زهرة عرفات وبأنهن وجدن في هذا التصريح فرصة للهجوم عليها.

وكانت الفنانة هيا الشعيبي قد ردّت على زهرة عرفات من دون أن تسمّيها، وشنّت هجوماً قاسياً عليها ووصفتها بـ”الكلحة والمالحة”، وتساءلت لماذا تتدخل في أمر لا يخصّها، واتهمتها بالحسد والغيرة من بنات الكويت،

اما الهام الفضالة فقد قامت هي الأخرى بالهجوم على زهرة عرفات والسخرية منها بأنّها لا تتقاضى أجراً عالياً كغيرها من الفنانين، ما يجعلها تصرّح بأنّ الفن لا يطعم خبزاً، ونشرت الفضالة عقود عرفات مع شركة الإنتاج وقيمة الأجر الذي تتقاضاه، وكتبت في حسابها عبر “إنستغرام”: “يا أمّ الكار، أريد أن أذكرك عندما عملتِ مع نجومنا الشباب، وأثناء التصوير اكتفشتْ أن أجرهم أعلى من أجرها، مما جعلها تغضب و”تقلب المكتب”، على حد تعبيرها، لأن النجوم الأصغر منها تقاضوا أجراً أكثر منها.