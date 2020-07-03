انتقدت الاعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها الفنانة شمس الكويتية بسبب الفيديو الذي انتشر لها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه وهي ترقص احتفالا بإعلان دولة الامارات العربية عن اكتمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء البلاد.

وبدأت مي العيدان حديثها بالزعم أن شمس ليست كويتية قائلة “شمس غير كويتية وعمرها ما كانت كويتية ولا عمرها صارت كويتية وخلاص شمس الكويتية لا يتم لصقها فينا”.

وتابعت مي العيدان “شمس من كثرة فرحتها برفع الحظر في الامارات لبست نفنوف ضيق ويطلع مفاتنها وفتحت لايف ورقصت وطقت صبع” ثم تساءلت “”هل الاحتفال بمناسبة جميلة مثل هذه لا يتم التعبير عنه الا بطق الصبع والرقص والهزهز” ثم اضافت ساخرة “انا ما احب اجرح لانها حبيبة الهنود في سوق السمك في دبي” ،في اشارة الى حديث شمس عن التحرش بها أثناء زيارتها سوق السمك بثياب رياضية.

ولم تكتف مي العيدان بمهاجمة شمس الكويتية بل واستغربت كلام الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي الذي دافع عنها معتبرا بأنها لم تقم بأي فعل خاطىء قائلة “كيف ما سويت شيء غلط ننتظرها تصير مثل سما المصري مع الايام الشيء بالمنطق والعقل”.

وختمت مي العيدان كلامها بالقول “انا الحقيقة ذهلت يعني رقص 12 او 15 دقيقة ارضت الجميع بالرقص والتهزهز وطق الاصبع الله يعين اهل الامارات على شمس الله يكون بعونهم” قبل ان تعرض مقطع من رقص شمس.