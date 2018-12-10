شاهد… نائب لبناني يهدد راغب علامة: “لازم يطير راسه”

هاجم حكمت ديب، النائب في البرلمان اللبناني وعضو تكتل لبنان القوي، الفنان راغب علامة وذلك ردا على اغنيته الجديدة “طار البلد”.

واعتبر حكمت ديب ان الاغنية تنشر اليأس بين الشعب اللبناني وتابع: “هيدا لازم يطير راسه… شو يعني طار البلد؟ شو هاللامسؤولية؟”.

وقد غرّد راغب علامة عبر حسابه على تويتر ردا على ما قاله النائب حكمت ديب، كاتبا: “بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد.. انت خفت من آغنيتي وعم تهددني.. انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.

#طار_البلد

بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة اارئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي — Ragheb Alama (@raghebalama) December 9, 2018

أما فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فقد اعرب عن تضامنه مع علامة، فغرّد كاتبا: “لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الأخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد دمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا الا للي خلقنا #كلنا_راغب_علامة”.