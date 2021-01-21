احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” بعيد ميلاد إبنها مارك من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت نادين الراسي في الصور برفقة إبنها في مجموعة من اللقطات العفوية والمميزة لهما معا .

وكتبت نادين في معايدتها لنجلها في تعليقها على الصور كاشفة عن وصيتها له فقالت : ” ينعاد عليك يا إبني اللي ما حملتَك قدّ ما إنت حملتني .. بحبّك يا إمّي وشو بحبَّك يا سَنَدي .. خلّيلي ياك يا إمّي ” .

وتابعت : ” ووصيتي إلك متل كلّ مرّة بتفتح فيا باب البيت ” ما تكسرلي ضهري ” يا إمّي يا شمعة هالبيت ونور عيوني انتبه عحالك كرمالي ” .