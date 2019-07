شاهد .. نادين نجيم تخوض تحدي العمر فكيف بدا شكلها ؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف 😂 اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد 😂😂😂 #نادين_نسيب_نجيم #nnn #nadinenassibnjeim