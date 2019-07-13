شاهد .. نادين نجيم تخوض تحدي العمر فكيف بدا شكلها ؟

نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نجيم ” صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” بعد خوضها لتحدي العمر .
وبدت نجيم في الصورة مختلفة بشكل كبير ولكنها اعتبرت في تعليقها ممازحة أنها أصبحت قريبة لشكل الشعب المكسيسكي .
حيث كتبت نادين في تعليقها على الصورة : ” على عمر 80 يمكن ما بعرف اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد ” .
ويقوم ” تحدي العمر ” على أحد التطبيقات الإلكترونية حيث يقوم الشخص بوضع صورته الحالية على التطبيق ليكتشف كيف سيكون شكله بعمر السبعين عاما .
انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف 😂 اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد 😂😂😂 #نادين_نسيب_نجيم #nnn #nadinenassibnjeim