الصفحة الرئيسية فن شاهد .. نادين نجيم تخوض تحدي العمر فكيف بدا شكلها ؟

شاهد .. نادين نجيم تخوض تحدي العمر فكيف بدا شكلها ؟

بواسطة -
0 38

نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نجيم ” صورة لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” بعد خوضها لتحدي العمر .

وبدت نجيم في الصورة مختلفة بشكل كبير ولكنها اعتبرت في تعليقها ممازحة أنها أصبحت قريبة لشكل الشعب المكسيسكي .

حيث كتبت نادين في تعليقها على الصورة : ” على عمر 80 يمكن ما بعرف اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد ” .

ويقوم ” تحدي العمر ” على أحد التطبيقات الإلكترونية حيث يقوم الشخص بوضع صورته الحالية على التطبيق ليكتشف كيف سيكون شكله بعمر السبعين عاما .

انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

على عمر ٨٠ يمكن ما بعرف 😂 اهم شو الصحة وتكون عشت حياتك مبسوط و ما اذيت حدا بس شو رأيكم ؟ حاسة قلبت مكسيكية من مسلسل انت او لا احد 😂😂😂 #نادين_نسيب_نجيم #nnn #nadinenassibnjeim

A post shared by 💎⭐️👑 نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.