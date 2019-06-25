شاهد .. نادين نجيم تغني وترقص على أنغام أغنية لشيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي تغني وترقص على أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب .

وأعربت نادين عن حبها الشديد لهذه الأغنية حيث علقت قائلة : ” أحب هذا الفيديو جدا ولا أعرف السبب ” .

أغنية ” يا بتفكر يا بتحس ” قدمت كتتر لمسلسل ” خمسة ونص ” الذي عرض في رمضان 2019 وكان من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار .

وقدمت شيرين الأغنية باللهجة اللبنانية في تجربة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لها من حيث الغناء باللهجة اللبنانية ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا بين الجمهور .. حيث حققت حوالي 22 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .

والأغنية من كلمات علي المولى ومن ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد .