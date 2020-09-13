نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفالا بعيد ميلاد نجلها ” جوفاني ” .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور له منذ صغره وبرفقتها على أغنية عيد الميلاد .

وكتبت نادين نسيب نجيم في تعليقها على الفيديو قائلة : ” عيد ميلاد سعيد حبي الأول والوحيد .. عقبال ما اشوفك أحلى شب ناجح ومبسوط وضلني حدك وجنبك ” .

وتابعت : ” ودعواتي إلك يا إبني ترافقك بكل خطوة بحياتك الله يحميك و يبعد عنك ولاد الحرام وما تشوف شر ابدا ويفرّح قلبي فيك .. بحبك كتير كتير كتير ” .