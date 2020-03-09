شاهد .. نادين نسيب نجيم تكشف عن نيتها اعتزال الفن

كشفت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” في تصريحات تليفزيونية لها بتليفزيون دبي في برنامج ” دبي كروز ” الذي تقدمه ” ميساء مغربي ” عن نيتها اعتزال الفن في وقت قريب وذلك بسبب رغبتها في العناية ورعاية أطفالها .

فقالت نادين نسيب نجيم : ” أنا كل يوم بقول بدي اترك المهنة لسبب واحد إني على بالي أقضي أكتر وقت طويل مع الأولاد لإنه بحس بسعادة رهيبة وسلام مش طبيعي ” .

وتابعت : ” كتير عم تلعب الفكرة براسي وكتير قربت لدرجة أن بنسبة 90% السنة الجاية مش هكون موجودة خلاص لإني حاسة إنه أولادي بهالعمر محتاجين إلي ويمكن أنا محتاجتيلهم أكتر ما هما كمان بحاجتي ” .

وأضافت نادين : ” بحس بشي حلو ما بتلاقيه برة بس تكوني معهن بالابتعاد عن السلبية والسخافات اللي حواليكي والحكي الفاضي والناس وين وانتي وين .. فتحسي إن هادي هي السعادة ” .