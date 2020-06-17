شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على حسابها على انستغرام لحظة مميزة لابنتها الكبرى هافين أثناء اندماجها في وصلة رقص.

وصورت نادين نسيب نجيم ابنتها بينما كانت تقف امام شاشة التلفزيون وتستمع الى الموسيقى وتتفاعل معها بحركات راقصة بينما تفاعلت نادين مع رقص ابنتها قائلة “ايوه اخلع”.

من ناحية اخرى، تعرضت نادين نسيب نجيم لاصابة في موقع تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان ونشرت صورة ليدها التي تعرضت للاصابة من بعد تصوير احد المشاهد بالأمس، حيث علقت قائلة: “من بعد مشهد مبارح هيك صار، بدي ضلني شهر لابسة هالشي”.