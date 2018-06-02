رد الفنان ناصر القصبي من خلال برنامج “مجموعة إنسان” على وصف الداعية الشيخ عبدالعزيز الفوزان، بأن المسلسلات تدعو إلى الزنا وخيانة الجار. وقال: هذا الحديث قيل منذ أكثر من 15 عاماً. تأليب وتجييش ضد الناس من قال لك إننا مع الزنا والعلاقات المحرمة”.
وأكمل: “كيف تجرأت أن تقول هذا الكلام وتتهمنا بالدعوة للزنا”، كيف يأخذون من المسلسلات الجزئية التي يريدونها وينسون باقي العمل؟”.
وعن حبه واحترامه للشخص الملحد قال القصبي: “الملحد أحترمه لأنه أفضل مني، وإيمانه أقوى مني، أنا ولدت مسلماً، الملحد يستحق الاحترام لأنه يبحث عن الحقيقة أما نحن فلا نبحث عنها لأنها موجودة لدينا”. وأضاف :”الله يحبه أكثر منا جميعاً، لأنه يبحث عن الحقيقة، فهو عند الله أفضل منا وأقوى إيماناً”.
شاهد.. ناصر القصبي: الله يحب الملحد أكثر منّا جميعًا ومن قال أننا مع الزنا والعلاقات المحرمة؟
رد الفنان ناصر القصبي من خلال برنامج “مجموعة إنسان” على وصف الداعية الشيخ عبدالعزيز الفوزان، بأن المسلسلات تدعو إلى الزنا وخيانة الجار. وقال: هذا الحديث قيل منذ أكثر من 15 عاماً. تأليب وتجييش ضد الناس من قال لك إننا مع الزنا والعلاقات المحرمة”.