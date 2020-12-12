شارك الفنان السعودي، ناصر القصبي، أمس الجمعة، متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفطوره الذي قدم له بطريقة غريبة ما أحدث تفاعلا واسعا.

فقد شارك القصبي متابعيه عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة من تناوله وجبة فطور غير عادية في أحد المطاعم، بسبب تقديمها له بواسطة مجرفة.

وسخر ناصر القصبي من طريقة تقديم الفطور قائلا: “أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح).. واو هاو نايس”.

أفطرت اليوم في مطعم

قدم لي الطبق في مجرفه

قلت له ( وأنا أتميلح) .. واو هاو نايس

تخيل لو عزمك أحد وجاب لك الفطور في مجرفه !!! pic.twitter.com/DyJnSheOwb — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 11, 2020

قد اثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل متابعي القصبي الذين نشروا صورا مشابهة من مطاعم اجنبية متسائلين عن التقليد المستمر للغرب في كل الامور.

لهدرجه. تقليدنا للغرب. تقليد لهما يعني وين الشي الواو فيه — mrom (@mrom89427835) December 11, 2020

يذكر أن وسائل اعلام أفادت مؤخرا أن​ ناصر القصبي، يستعد للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل 2021 عبر شاشة “إم بي سي”، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.