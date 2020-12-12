شارك الفنان السعودي، ناصر القصبي، أمس الجمعة، متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفطوره الذي قدم له بطريقة غريبة ما أحدث تفاعلا واسعا.
فقد شارك القصبي متابعيه عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة من تناوله وجبة فطور غير عادية في أحد المطاعم، بسبب تقديمها له بواسطة مجرفة.
وسخر ناصر القصبي من طريقة تقديم الفطور قائلا: “أفطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له ( وأنا أتميلح).. واو هاو نايس”.
قد اثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل متابعي القصبي الذين نشروا صورا مشابهة من مطاعم اجنبية متسائلين عن التقليد المستمر للغرب في كل الامور.
يذكر أن وسائل اعلام أفادت مؤخرا أن ناصر القصبي، يستعد للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل 2021 عبر شاشة “إم بي سي”، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.