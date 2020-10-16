خطفت نانسي محمد مختار، الابنة الصغرى للفنانة المصرية رانيا يوسف، الانظار في عيد ميلادها السابع عشر بعد نشر والدتها مجموعة صور لهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو كاتبة: “عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنة وإنتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك”.

وأضافت رانيا يوسف: “عدي 17 سنة بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما”.

عيد ميلاد بنتي وصاحبتي نانسي كل سنه وانتي حته مني وهفضل دايماً سند ليكي طول العمر وهعمل كل حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وتكبري أكثر في حياتك.



عدي 17 سنه بس هتفضلي طفله مهما كبرتي، ربنا يسعدك ويوفقك في حياتك يا نانسي يا بنتي ويسعدك في حياتك دائما pic.twitter.com/rFq7P0xlKA — Raniah Yousief (@RaniahYousief) October 16, 2020

وقد حرص جمهور رانيا يوسف بدورهم على معايدة نانسي بعيدها فيما اكد الكثيرين على شبهها الكبير بوالدتها.

وكانت نانسي مختار قد تحدثت في لقاء صحفي عن علاقتها بوالدتها أنها في كثير من الأحيان تدير حساب والدتها على “إنستغرام” وتختار صورا تنشرها لها دون علمها وقالت في حوار لبرنامج ET بالعربي، إن علاقتها بوالدتها ليست علاقة أم وابنتها لكن صديقتين.

من الواضح أن علاقة #رانيا_يوسف بإبنتها نانسي علاقة صداقة قوية ورانيا تستشير إبنتها في كل شيء حتى بالأدوار التي تعرض عليها، لكن هل نانسي هي من تدير حسابات أمها على السوشيال ميديا؟ المزيد https://t.co/zHXiY7rlm9@RaniahYousief pic.twitter.com/OlclZG4gJq — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 5, 2020

يذكر أن رانيا يوسف لديها ابنتين من طليقها المنتج محمد مختار هما ياسمين ونانسي.