شاهد.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية في مصر!

تألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، فى حفلها الذي أحيته مؤخرا بأحد الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس في مصر وبدت أنيقة فى اللون الذهبى.

ونشرت نانسى عجرم مجموعة صور من الحفل عبر حسابها على انستغرام، وعلقت :”ليلة للتذكر”.

وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها “أخاصمك آه” و “آه ونص” و”مين ده اللى نسيك” و”ما تيجى هنا” و”إحساس جديد” و”يا بنات”.. وغيرها مما طالب بها المعجبون، وشاركها فى الحفل المطرب محمود العسيلى.

يذكر ان نانسي عجرم ستحيي حفلا غنائيا (الثلاثاء) في السعودية على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها بالجمهور السعودي، إذ التقته قبل أشهر في حفلة شاركها فيها المغني المصري تامر حسني ضمن الفعاليات ذاتها.