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شاهد.. نانسي عجرم تثير الجدل برقصها في كواليس “ذا فويس كيدز”

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رقص نانسي عجرم

رقص نانسي عجرم

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت فيه سعيدة وعلى عفويتها في كواليس برنامج “ذا فويس كيدز” قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء السبت.

وظهرت نانسي عجرم، في الفيديو، وهي تضحك وترقص بين يدي مصفف الشعر بشكل لافت هو الأول الذي تبدو فيه بهذه الطريقة منذ واقعة قتل محمد الموسى داخل منزلها على يد زوجها فادي الهاشم.

يذكر أن الموسم الثالث من “ذا فويس كيدز”انتهى، أمس السبت، بفوز محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم باللقب.

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مبروووووك ⁧‫#محمد_اسلام_رميح‬⁩ أحلى صوت من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاح🤩❤️ ‏⁦‪#MBCTheVoiceKids‬⁩ ⁦‪#TeamNancy‬⁩

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وقد نشرت نانسي صور من لحظة تتويج محمد إسلام رميح وعلقت كاتبة: “مبروووووك ⁧‫محمد اسلام رميح‬⁩ أحلى صوت من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاج”.

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