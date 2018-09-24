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شاهد.. نانسي عجرم تستعين بابنتها ايلا للترويج للفيديوكليب الجديد!

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نشرت النجمة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر بعض اللقطات من فيديو كليبها الجديد لأغنيتها “بدنا نولع الجو”.

نانسي شوقت الجمهور للفيديو كليب على طريقتها حيث صورت اللقطات من الكليب الذي كان يعرض على شاشة التلفزيون لديها ثم انتقلت إلى تصوير إبنتها وهي ترقص أمام الشاشة على وقع أنغام الاغنية.

وكتبت نانسي تعليقاً: ” إنه تيزر صغير للفيديو كليب الجديد قريباً ” .

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Just a small teaser 💃 to prepare you for the music video🤩🤩🤩. SOON SOON SOON 💃💃💃 #BadnaNwaleeElJaw #nancyajram #musicvideo

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