شاهد.. نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي!

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، حفل رأس السنة بجزيرة المارية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصعدت نانسي، للمسرح على نغمات أغنيتها الشهيرة “بدنا نولع الجو”.

وقدمت نانسى عجرم خلال الحفل باقة من اجمل أغانيها منها “أطبطب وأدلع”، “ماشي حدي”، “معقولة الغرام”، “مشتاقة ليك”، “ما فيا عيش الا معك”، “اخصامك اه”، “بتفكر في اية”، “الدنيا حلوة”، “واثق بحاله”.