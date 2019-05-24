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شاهد.. نانسي عجرم تعلق على وصف اصالة لها بـ “السلالة والسهتانة”!

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نانسي عجرم في مجموعة انسان

نانسي عجرم في مجموعة انسان

علقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على تصريح قديم للنجمة السورية اصالة وصفتها خلاله بـ “السلالة والسهتاتة”.

فخلال حلولها ضيفة على حلقة الامس من برنامج “مجموعة انسان” المذاع على قناة mbc عرض الاعلامي علي العلياني مقطع فيديو لاصالة خلال تقديمها برنامج صولا قالت فيه: “فيه حدا ما بحبه ولا بحب اغانيه” واضافت “هي وحدة سلالة واغانيها مشهورة بس هي سهتانه وبتشتغل من تحت لتحت بتبين شي وهي حقيقتها شي ثاني”.

وردا على سؤال من علي العلياني، نفت نانسي عجرم ان يكون هناك خلاف بينها وبين اصالة وبانها لا تعرف سبب هجومها عليها.

واكدت نانسي انها لا تعرف ان كانت تقصدها بهذا الكلام وقالت “هي وشوشت بس انا ما سمعت اسمي وفي ناس بقوله انها قالت اسم نانسي عجرم بس انا صراحة ما عندي خلاف معها يمكن هي عندها خلاف معي بس ما بعرف لماذا”.

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