صرحت الفنانة المصرية “ناهد السباعي” في إحدي التحقيقات الصحفيه عن موقفها من التعليقات الساخرة التي يتم تداولها علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إطلالتها وتسريحة شعرها في مسلسل “النهاية” الذي ينافس في السباق الرمضانى الجاري2020 .

حيث قالت السباعي في هذا التصريح: “لمست ردود فعل الجمهور على النهاية والحمدلله فخورة بالمشاركة في هذا العمل الذي أعتبره نقلة جديدة في الدراما العربية”.

وأضافت: “التعليقات حول مظهري أنا وبعض الفنانين في النهاية وضع طبيعي ولم يقلقني، بل بالعكس، ففي أول مرة جسدت فيها شخصية المهندسة رضوى كنت أعلم أن إطلالتها ستكون محل جدل وحيرة لدى المشاهدين”.

وتابعت: “أحداث المسلسل تدور بعد 100 عام، هل يتوقع أحد كيف سيكون شكل العالم بعد قرن من الزمان؟!، لقد وقعت العديد من الحروب التي تسببت في دمار جزء كبير من العالم كما في قصة العمل، وأصبح هناك أزمة في الطاقة والمياه والموارد”.

وأردفت: “في ذلك الوقت لم يعد هناك فرصة للاهتمام بالمظهر الخارجي، وأزمة الطاقة ستكون سببًا رئيسيًا في الظهور الغريب والإطلالات غير المرتبة لبعض الفنانين المشاركين في المسلسل”.

وأختتمت السباعي حديثها قائلة: “الحمدلله أنا راضية تمامًا عن أدائي في مسلسل النهاية وأرى أن الأحداث الشيقة لم تبدأ بعد، فالحلقات القادمة ستكون أكثر سخونة وإثارة مما سبق، فعلى الجمهور استمرار المشاهدة والاستمتاع بما هو قادم”.

سؤال بجد ليه شعر ناهد السباعى بالمنظر ده عاووه اعرف الحكمه من ده — maram (@maram88034544) May 9, 2020

ومن أبرز تلك التعليقات الساخرة على إطلالة السباعي وبعض أبطال مسلسل النهاية: “شعر ناهد السباعي يخض”، و”أنا فتحت المسلسل شفت شعر ناهد السباعي اتقفلت”، و”مش قادرة افهم لبسهم اقسم بالله ثم إيه شعر ناهد السباعي ده، ولا قصدهم بعد حروب وكده”، و”آه والله ووشها مش مغسول وحالتها صعبة، يبقي الكوفيرات هتقفل”.

مش قادرة افهم لبسهم اقسم بالله ثم ايه شعر ناهد السباعي ده ولا قصدهم بعد حروب وكده — Asmaa S. Mhmd (@AsmaaSMhmd2) April 29, 2020

شعر ناهد السباعي يخض — M E M Oo (@Eman7osni) April 29, 2020

يُذكر أن مسلسل “النهاية” هو مسلسل خيال علمى، تدور أحداثه في المستقبل عام (2120)حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة الإنسان، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه. ويقوم ببطولته يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وآخرين، المسلسل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.