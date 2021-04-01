نشرت الفنانة المصرية ” نبيلة عبيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” توثق من خلاله تلقيها للقاح فيروس كورونا المستجد .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور لنبيلة عبيد خلال وبعد تلقيها اللقاح .. وكتبت في تعليقها عليه : ” فخورة ببلدي .. مصر كبيرة منورة بناسها .. بتحترم المواطن وبتقدر الفنان .. تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح الفاكسين في مركز المصل واللقاح بالعجوزة ” .

وتابعت : ” وما أسعدني كثيرا هذا النظام الذي وجدته من الأطباء والإخوة الممرضين .. بشاشة ولياقة في التعامل مع الجميع .. ربنا يحمي الجميع ويسلم كل الناس في مصر والعالم .. مرة تانية بقول أنا فخوره ببلدي ” .