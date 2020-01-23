شاهد .. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها بقالب حلوى ” عين الحسود “

نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور الخاصة باحتفال الفنانة ” نبيلة عبيد ” بعيد ميلادها الذي وافق يوم الثلاثاء الماضي .

وظهرت نبيلة عبيد في الصور أثناء تقطيعها لقالب الحلوى الذي بدا غريبا وغير مألوف حيث جاء على شكل على شكل ” عين الحسد ” الشهيرة باللون الأزرق ومزينا بالكفوف الزرقاء أيضا التي تشتهر بإنها تمائم ضد الحسد .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الصور : ” كل سنة وإنتي طيبة يا بلبل ” .. وكان من أبرز الحاضرين لعيد الميلاد الفنانة ” إيمي سمير غانم ” التي ظهرت بجانبها في إحدى الصور .