شاهدوا نبيل شعيل ينتقد فنانة في أحد برامج الهواة.. خمنوا من هي؟

حل الفنان الكويتي نبيل شعيل ضيفا على برنامج “مجموعة إنسان” من تقديم الإعلامي علي العلياني، وصرح خلال الحلقة بأنّه يوافق على الكلام الذي سبق أن قاله الفنان الراحل أبو بكر سالم، بأن لجان التحكيم تحتاج إلى لجنة تحكيم، وقال نبيل شعيل: “إحدى الفنانات في إحدى برامج الهواة، قامت بانتقاد موهبة غنّت أحد أعماله بشكل خطير”، موضحاً بأن الكل في الوطن العربي يعرف عن هذه الفنانة بأنها تستخدم “auto tune” أي معدّل للصوت عند غنائها.

يشار إلى أن نبيل شعيل يغني شارة مسلسل “الزلزال”، وهو من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، ومنى عبد الغني، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وهو سوف يعرض على قناة ” mbc”.





