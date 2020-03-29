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شاهد .. نجل راغب علامة يقوم بتمارينه الرياضية مستعينا بوالدته بديلا عن الأوزان

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نشر ” خالد علامة ” نجل الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو يقوم بالتمارين الرياضية الخاصة به من داخل المنزل بسبب فرض فترة الحجر المنزلي وإغلاق النوادي الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وظهر خالد علامة في مقطع الفيديو وهو يستعين بوالدته بحملها بديلا عن الأوزان الحديدية .. بينما يقوم والده بتصويرهم والذي لم يظهر سوى صوته فقط وهو يقوم بتشجيعهم قائلا : ” أيوة يا خلود .. أيوة يا بطل ” .

بينما ظهرت والدته ” جيهان ” خائفة من أن تقع أرضا على الرغم من نجاح نجلها في حملها بكل سهولة .

وكتب خالد علامة في تعليقه على الفيديو : ” جيت بدى اتمرن بس ما لقيت أوزان فحملت أمى تمرنت فيها .. تمرنوا بالبيت ما فى شى ما بينحمل يا جماعة .. الحجر المنزلى .. تمرن فى بيتك ” .

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جيت بدّي اتمرّن، بس ما لقيت أوزان… فحملت أمّي تمرّنت فيها😂🏋🏽‍♀️ تمرّنوا بالبيت، ما في شي ما بينحمل يا جماعة😂🏡 #الحجر_المنزلي#تمرن_في_بيتك

A post shared by Khaled R.Alama ™ خالد ر.علامة (@khaledralama) on

 

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