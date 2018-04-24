شاهد.. نجل ساندي يخطف الأنظار منها في أحدث ظهور له

شارك المخرج المصري حازم كتانة، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لزوجته الفنانة ساندي برفقة نجلهما راين.

صورة نجل ساندي، خطفت أنظار جمهورها الذي تغزل في جماله وأناقته خاصة أنها المرة الأولى التي ينشر له واضحة بهذا الشكل، وأكد البعض أنه يملك ملامح والدته.

من جهة أخرى عبرت ساندي عن سعادتها للعمل مع الفنان سامح حسين في فيلم «عيش حياتك»، والذي يعد ثاني بطولتها المطلقة بعد فيلم «خطة جيمي» الذي تم إنتاجه عام 2010، وتستعد خلال الأيام المقبلة لتسجيل الأغنية الخاصة بالفيلم.

يذكر أن فيلم «عيش حياتك»، من بطولة كل من سامح حسين، سامية الطرابلسي، وإدوارد، ومحمد نور، وحمادة بركات، ومن إخراج تامر بسيوني.