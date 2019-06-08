شاهد.. نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل محمد نجم

توافد عدد من نجوم الفن في مصر، على دار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لأداء واجب العزاء في الفنان المصري الكوميدي محمد نجم، الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وتلقى العزاء الفنان شريف نجم، نجل الفنان الراحل، ورافقه الفنان المصري عمرو عبدالجليل، شقيق زوجة الفنان محمد نجم.

وحرص على حضور العزاء النجوم سمير غانم، محمد هنيدي، وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، محمد محمود، فاروق فلوكس، محمد لطفي، محمد جمعة، محمد على رزق.

كما حضر من الإعلاميين وائل الإبراشي، محمد الغيطي، وكان على رأس الحضور، نقيب الفنانين أشرف زكي.