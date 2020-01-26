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شاهد .. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” صلاح عبد الله “

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نشرت الفنانة المصرية ” روجينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقاطع فيديو من احتفال عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان المصري ” صلاح عبد الله ” ال 64 في منزله .

والذي شهد حضور عددا كبيرا منهم توسطهم صلاح عبد الله من بينهم الفنان حسن حسني والفنان أشرف زكي والفنان محمود البزاوي والشيف علاء الشربيني .

كما تواجد أيضا كلا من الفنانين محمد إمام وأحمد فهمي وشيكو وأوس أوس وكريم محمود عبد العزيز وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وعمر متولي .

وكتبت روجينا في تعليقها على مقاطع الفيديو وتهنئتها للفنان صلاح عبد الله قائلة : ” كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا .. كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته في حياتي ” .

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كل سنه وانت طيب ودايما مجمعنا💚 @salahabdallah123

A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on

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كل سنة وانت ابويا من اول دور مثلته معايا فى حياتى💚 @salahabdallah123

A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on

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