شاهد.. نجوم بوليوود يجتمعوا للتوعية من مخاطر كورونا

ظهرت مجموعة من نجوم ومشاهير بوليوود فى مقطع فيديو لمدة دقيقتين من إنتاج شركة Rohit shetty picturez للإنتاج السينمائي، وذلك للتوعيه بمخاطر (فيروس كورونا) وطرق الوقاية منه وكيفية الحد من انتشاره وقام النجم اميتاب باتشان بنشر الفيديو على حسابه الرسمى بموقع تويتر.

T 3476 – T 3476 – -The film fraternity pleads and cautions for safety and precaution .. on CoVid 19 .. an initiative by the Industry and the CM Maharashtra pic.twitter.com/xjZsBI2diu

