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شاهد.. نجوم بوليوود يجتمعوا للتوعية من مخاطر كورونا

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ظهرت مجموعة من نجوم ومشاهير بوليوود فى مقطع فيديو لمدة دقيقتين من إنتاج شركة Rohit shetty picturez للإنتاج السينمائي، وذلك للتوعيه بمخاطر (فيروس كورونا) وطرق الوقاية منه وكيفية الحد من انتشاره وقام النجم اميتاب باتشان بنشر الفيديو على حسابه الرسمى بموقع تويتر.

في مقطع الفيديو يظهر نجوم بوليوود وعلى رأسهم اميتاب باتشان، فيقدمون نصائح وتعليمات وقائية من فيروس كورونا مثل العزل الصحى والمداومة على غسل اليدين وتناول الاطعمه الصحية لتعزيز المناعة

والجدير بالذكر تسجيل الهند 200حالة إصابة بكورونا من بينهم 4 وفيات  حتى الان.

 

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